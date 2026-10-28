Баканов: разрыва отношений с США в космосе пока не произошло

Баканов напомнил о продолжении совместных с США проектов в космосе Баканов: разрыва отношений с США в космосе пока не произошло

Москва28 окт Вести.У России и США не произошло разрыва отношений в сфере освоения космоса – Москва и Вашингтон до сих пор взаимодействуют. Об этом заявил в интервью ИС "Вести" глава Роскосмоса Дмитрий Баканов.

Главе госкорпорации был задан вопрос о возможных новых проектах с США в космической сфере.

У нас как минимум не разорвались отношения по Международной космической станции. Мы до сих пор в рамках этого проекта взаимодействуем. У нас перекрестные полеты, наши космонавты с астронавтами американскими летают. То бишь здесь у нас пока разрыва отношений не произошло сообщил Баканов

Он также ответил на вопрос, будет ли Россия еще доставлять американцев в космос.

И они нас, и мы, конечно – у нас перекрестные полеты, которые по просьбе наших коллег из Америки продлены до 2030 года отметил Баканов

Ранее Дмитрий Баканов в интервью ИС "Вести" назвал три направления космического сотрудничества РФ и КНР.