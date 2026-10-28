Москва28 октВести.У России и США не произошло разрыва отношений в сфере освоения космоса – Москва и Вашингтон до сих пор взаимодействуют. Об этом заявил в интервью ИС "Вести" глава Роскосмоса Дмитрий Баканов.
Главе госкорпорации был задан вопрос о возможных новых проектах с США в космической сфере.
У нас как минимум не разорвались отношения по Международной космической станции. Мы до сих пор в рамках этого проекта взаимодействуем. У нас перекрестные полеты, наши космонавты с астронавтами американскими летают. То бишь здесь у нас пока разрыва отношений не произошлосообщил Баканов
Он также ответил на вопрос, будет ли Россия еще доставлять американцев в космос.
И они нас, и мы, конечно – у нас перекрестные полеты, которые по просьбе наших коллег из Америки продлены до 2030 годаотметил Баканов
Ранее Дмитрий Баканов в интервью ИС "Вести" назвал три направления космического сотрудничества РФ и КНР.