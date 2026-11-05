Российский корабль для полетов к Луне выходит на подготовку к летным испытаниям

Космонавт-испытатель Серов рассказал о работе над кораблем для полетов к Луне Российский корабль для полетов к Луне выходит на подготовку к летным испытаниям

Москва5 ноя Вести.Российский космический корабль нового поколения, разрабатываемый для полетов на Луну, находится на этапе автономных комплексных испытаний и выходит на этап подготовки к летным, рассказал ТАСС космонавт-испытатель Марк Серов.

Корабль, рассказал он, будет экспедиционным, предназначен для полетов со второй космической скоростью и разрабатывается в рамках подготовки к лунной программе.

Мы [разработчики] сейчас вышли на этап уже автономных комплексных испытаний. У нас уже корабль собирается: его макеты, его экспериментальные установки. Лично я и мои коллеги занимаемся как раз отработкой эргономических вопросов, то есть проектирование деятельности экипажа, разработка алгоритмов работы человека, машинный интерфейс, компоновка рабочих мест. И мы эту работу уже даже провели. То есть сейчас сам корабль выходит на этап уже подготовки к летным испытаниям сказал Серов

Он также отметил, что летные испытания нового космического корабля пройдут в орбитальном поле, хотя сам корабль не совсем предназначен для полета на орбиту.

Космонавт-испытатель добавил, что разработчики до достижения конкретных показателей не планируют афишировать результаты работы или ее этапов.

В мае гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов рассказывал, что новая российская ракета-носитель "Союз-5" сможет использоваться для выполнения космических миссий в рамках лунной программы. Одним из направлений работы, сообщил он, может стать дистанционное зондирование Земли.