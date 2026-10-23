ТАСС: в России работают над макетом нового космического корабля

В России разрабатывают перспективный транспортный корабль нового поколения ТАСС: в России работают над макетом нового космического корабля

Москва23 окт Вести.Специалисты РКК "Энергия" строят новый космический корабль, благодаря которому Россия сможет доставлять на собственную орбитальную станцую намного больше людей и грузов.

Об этом сообщил в интервью ТАСС генеральный конструктор предприятия Владимир Соловьев.

Мы создаем целую группу макетов, которые должны будут подтвердить работоспособность корабля, в том числе динамические и летные. Работаем над макетом для последующей оценки парашютной системы корабля рассказал он

Соловьев отметил, что аппарат носит название "перспективный транспортный корабль нового поколения" и заменит своих предшественников – знаменитые "Союзы". У аппарата будут другие системы выведения на околоземную орбиту, принципиально новое существование на ней и иной способ возвращение корабля на Землю, подчеркнул генеральный конструктор.

Ранее Соловьев поделился, как будет управляться Российская орбитальная станция.