РКК "Энергия" приступила к созданию модуля Российской орбитальной станции Роскосмос сообщил о начале изготовления первого модуля станции РОС

Москва21 окт Вести.Специалисты ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" приступили к изготовлению первого модуля Российской орбитальной станции (РОС). Об этом ТАСС сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов.

Идет изготовление первого модуля [РОС], универсального узлового, РКК "Энергия" сказал Баканов

Он поблагодарил главу РКК "Энергия" Игоря Мальцева за особое внимание к этому направлению производства.

Ранее глава Роскосмоса заявил, что российская госкорпорация пошла навстречу американским коллегам и продлила эксплуатацию МКС до 2028 года. Он подчеркнул, что это не повлияет на график развертывания РОС.