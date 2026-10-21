Москва21 октВести.Специалисты ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" приступили к изготовлению первого модуля Российской орбитальной станции (РОС). Об этом ТАСС сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов.
Идет изготовление первого модуля [РОС], универсального узлового, РКК "Энергия"сказал Баканов
Он поблагодарил главу РКК "Энергия" Игоря Мальцева за особое внимание к этому направлению производства.
Ранее глава Роскосмоса заявил, что российская госкорпорация пошла навстречу американским коллегам и продлила эксплуатацию МКС до 2028 года. Он подчеркнул, что это не повлияет на график развертывания РОС.