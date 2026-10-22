Генконструктор Соловьев: управлять РОС в отличие от МКС будут с геоспутников

Генконструктор РКК "Энергия" Соловьев рассказал, как будет управляться РОС Генконструктор Соловьев: управлять РОС в отличие от МКС будут с геоспутников

Москва22 окт Вести.Для управления Российской орбитальной станцией (РОС) создается так называемый спутниковый контур с помощью аппаратов на геостационарных орбитах. Это принципиальное отличие по сравнению с управлением Международной космической станцией (МКС), заявил ТАСС в интервью генеральный конструктор РКК "Энергия" Владимир Соловьев.

Он пояснил, что для управления орбитальной станции в режиме реального времени недостаточно 10-15 минут, за которые объект управления на орбите пролетает над определенным наземным измерительным пунктом.

Поэтому мы уже достаточно давно создаем так называемый спутниковый контур управления, когда с помощью геостационарных аппаратов видим под собой объект управления десятки минут добавил Владимир Соловьев

По мнению генконструктора РКК "Энергия", управление РОС будет особенно сложным на начальном этапе создания российской орбитальной станции, поскольку специалисты еще продолжат эксплуатацию МКС. Некоторое время управление орбитальными станциями будут одновременно вести два комплекса.

Сведение с орбиты МКС запланировано на 2030 год. Первый модуль РОС будет выведен на орбиту в 2028 году, отметил ранее глава Роскосмоса Дмитрий Баканов в интервью гендиректору ТАСС Андрею Кондрашову.

В РКК "Энергия" уже приступили к изготовлению первого модуля новой российской орбитальной станции.