"Роскосмос" готовит второй запуск ракеты "Союз-5" в 2027 году

Второй запуск ракеты "Союз-5" запланирован на 2027 год "Роскосмос" готовит второй запуск ракеты "Союз-5" в 2027 году

Москва12 ноя Вести.Второй запуск новой российской ракеты-носителя "Союз-5" запланирован на 2027 год, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов.

После третьего запуска ракету планируется перевести в серийное производство.

В следующем году готовится второй запуск, и после третьего она перейдет в серийное изготовление сказал Баканов

Ранее глава Роскосмоса сообщал, что госкорпорация готовит еще две-три ракеты-носителя "Союз-5". После проведения пробных запусков Роскосмос намерен начать их серийное производство.

Успешный пуск первой ракеты-носителя "Союз-5" состоялся 30 апреля с космодрома Байконур.

"Союз-5" - это российская двухступенчатая ракета-носитель среднего класса стартовой массой около 535 тонн, разработанная РКК "Энергия" совместно с самарским РКЦ "Прогресс" и химкинским НПО "Энергомаш". Она предназначена для коммерческих, правительственных, военных пусков, а также потенциально рассматривается для пилотируемых миссий.