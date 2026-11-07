"Союз-2.1б" с аппаратом в интересах МО РФ стартовала с Плесецка

"Союз-2.1б" стартовала с Плесецка "Союз-2.1б" с аппаратом в интересах МО РФ стартовала с Плесецка

Москва7 ноя Вести.Ракета-носитель "Союз-2.1б" с космическим аппаратом в интересах МО РФ стартовала с космодрома Плесецк, сообщили в Минобороны РФ.

"Союз-2.1б" - одноразовая трехступенчатая ракета-носитель среднего класса. Разработана на базе серийной ракеты-носителя "Союз-У" с применением модернизированных двигателей РД-107А, РД-108А и РД-0124 на первой, второй и третьей ступенях соответственно, а также современной системы управления и измерения. Разработчиком этой ракеты является РКЦ "Прогресс".

Впервые ракета была запущена в декабре 2006 года с Байконура. С того времени по март 2025 года было произведено 75 пусков "Союза-2.1б", которые вывели на околоземные и отлетные траектории 668 космических аппаратов.