Появление в небе космической медузы связано с запуском ракеты "Союз"

В небе над Русской равниной появилась космическая медуза Появление в небе космической медузы связано с запуском ракеты "Союз"

Москва18 сен Вести.В восточной части Русской равнины, где небо очистилось от облаков, можно было наблюдать космическую медузу, рассказала ИС "Вести" метеоролог Екатерина Рязанова.

Так называют конденсационный и аэрозольный след ракеты, который подсвечивается солнцем из-за горизонта, пояснила она.

В этот раз эффект стал заметен после запуска ракеты "Союз" с космодрома Плесецк рассказала Рязанова

По ее словам, объект видели на огромной территории – от республики Коми на севере до Башкирии на юге.

Ранее сегодня сообщалось, что космические войска провели успешный запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космодрома Плесецк. Старт и выведение аппарата на расчетную орбиту прошли штатно.