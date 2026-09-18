Москва18 сенВести.Аномально теплая погода на юге Сибири сопровождается необычными проявлениями: в Обском море впервые обнаружили крошечных пресноводных медуз, рассказала ИС "Вести" метеоролог Екатерина Рязанова.
Основную часть жизни они проводят в стадии личинки, но в благоприятных условиях вырастают до 25 миллиметров в диаметре.пояснила синоптик
Местные жители уже рассмотрели медуз, назвав их ласково "нашенскими".
По словам Рязановой, их перемещению способствуют течение, а также водоплавающие и перелетные птицы. Для человека они никакой опасности не представляют.