© У нас на Шлюзе, Соцсети

Москва18 сен Вести.Аномально теплая погода на юге Сибири сопровождается необычными проявлениями: в Обском море впервые обнаружили крошечных пресноводных медуз, рассказала ИС "Вести" метеоролог Екатерина Рязанова.

Основную часть жизни они проводят в стадии личинки, но в благоприятных условиях вырастают до 25 миллиметров в диаметре. пояснила синоптик

Местные жители уже рассмотрели медуз, назвав их ласково "нашенскими".

По словам Рязановой, их перемещению способствуют течение, а также водоплавающие и перелетные птицы. Для человека они никакой опасности не представляют.