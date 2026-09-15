В Азовском море появились новые виды рыб На фоне рекордной солености в Азовском море появились новые виды рыб

Москва15 сен Вести.Рекордная соленость Азовского моря привела к появлению в нем новых видов рыб и организмов из Черного моря, а также из Атлантики и Тихого океана, передает РИА Новости.

Как рассказали агентству в Южном научном центре РАН, его соленость начала расти с 2007 года и достигла 16 промилле. Это стало историческим максимумом за все 150 лет наблюдений.

Теперь, по словам ученых, отлично чувствуют себя на большей части Азовского моря черноморские виды: черноморские камбалы, акула катран, бычки.

Новые условия "пришлись по душе" и дальним вселенцам, акклиматизантам из Атлантики и Тихого океана – таким, как пиленгас, серебряный карась, солнечный окунь и восточная креветка говорится в сообщении

Кроме того, активно проникают из Черного в Азовское море медузы корнерот и ушастая, которые становятся пищевыми конкурентами для рыб, в том числе и для местных видов, и других вселенцев-гребневиков, рассказали в ЮНЦ РАН.