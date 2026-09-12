Сотни ядовитых медуз во второй раз за месяц замечены в Азовском море

В Азовском море зафиксировано второе массовое нашествие ядовитых медуз за месяц Сотни ядовитых медуз во второй раз за месяц замечены в Азовском море

Москва12 сен Вести.В акватории Азовского моря замечены сотни ядовитых медуз. Их массовое нашествие зафиксировано во второй раз за месяц, сообщает канал SHOT.

По информации источника, наличие большого количества беспозвоночных обратило на себя внимание возле берега у поселка Кучугуры. Также их видели в Татарской бухте и нескольких других локациях.

Отмечено нашествие медуз и в Черном море. В частности, на пляжах Краснодарского края и Республики Крым, в районе Ялты.

Ранее уже сообщалось о том, что причинами подобных нашествий медуз может быть повышенный уровень соли в морях.