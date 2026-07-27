Москва27 июлВести.В устье реки Партизанская на побережье массово выбрасывается ядовитая рыба фугу, сообщает ГТРК "Владивосток".
Отдыхающие засняли более 20 особей с желтыми хвостами и жабрамиуточняется в сообщении
В этом году опасная рыба стала чаще появляться у берегов Приморья и попадаться рыбакам.
Рыба фугу содержит смертельную дозу тетродотоксина во внутренних органах, в основном в печени и икре, желчном пузыре, а также в коже. Печень и икра рыбы фугу являются наиболее ядовитыми, поэтому их есть категорически нельзя. Остальные части тела можно употреблять только после тщательной специальной обработки.