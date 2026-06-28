Москва28 июнВести.Морские блохи напали на детей, отдыхавших с мамой в Ейске на Азовском море. У ребят после купания появились сыпь и сильный зуд, сообщает Telegram-канал Baza.
Врачи объяснили, что причиной стали укусы мелких морских рачков, которые вызывают у людей сильную аллергическую реакцию.
Детям назначили антигистаминные препараты и предупредили, что в ближайшие дни может подняться температура.
По информации Baza, морские блохи в Азовском море уже второй год неожиданно подходят к берегу на несколько дней, а потом исчезают.