Москва13 авг Вести.Разгар сезона на болгарском курорте Свети-Влас омрачило неприятное ЧП. В Черное море попали неочищенные канализационные стоки. А анализы воды показали серьезное превышение нормы по кишечной палочке. На некоторых пляжах купание запретили, но многих отдыхающих, заплативших деньги, это совсем не останавливает. МК.RU поговорил с очевидцами происшедшего.

Пару дней назад в болгарских чатах пошли жалобы на неприятный запах и подозрительные стоки возле Центрального пляжа популярного курорта Свети-Влас около Солнечного берега. Дальше - больше. Туристы начали жаловаться на рвоту и температуру. Местные власти инициировали проверку и обнаружили в песке поврежденный бетонный коллектор: из трубы текла мутная желто-коричневая вода с характерным запахом. Рядом плавали фекалии рассказал россиянин, отдыхающий на курорте

Выяснилось, что произошел сбой на канализационно-насосной станции. Насосы перестали нормально работать, и неочищенные стоки через аварийный коллектор пошли прямо в море.

Позже анализы воды на пляже показали превышение микробиологических норм. Если в первой пробе показатели были примерно в 2 раза выше допустимых, то утром 13 августа глава санитарной инспекции Бургаса сообщил, что в свежей пробе норма превышена уже более чем в 10 раз!

Многие россияне, которые отдыхают и живут в Свети-Власе, отказались идти на море и перешли в бассейны, другие же махнули рукой на запреты.

Вывесили красный флаг, спасатели свистели и не разрешали купаться. Но народ с визгами кидался в море пишет в местном чате одна из отдыхающих

Как рассказал владелец недвижимости в Свети-Власе Виталий, вода несколько дней была мутной, но потом слегка очистилась, а про фекалии в море все узнали из местных новостей.

Все об этом говорят, но никого это не останавливает…Запашок легкий может и есть, но не критично. Я утром вышел к морю, пляжи полные, сесть некуда. Тут и русские, и украинцы, и поляки, и немцы. Наши ворчат, мол, мы приехали на 2 недели, неужели будем ждать, когда море очистится. Болгары в этом плане более осторожные. Они как раз ругаются, что лучше поедут в соседнюю Грецию, чем будут плавать в нечистотах рассказывает он

На самом деле, проблема эта не вчера возникла. Как рассказал Виталий, за 15 лет, что он живет на курорте никто и никогда не чинил очистную станцию. И проблемы с фекалиями в море возникают каждое лето и люди часто болеют ротавирусом. Врачи объясняют, что фекальное загрязнение опасно кишечными инфекциями. Отсюда рвота, диарея, температура, воспаление глаз, ушей или кожи. Достаточно случайно наглотаться воды во время купания.