Москва5 сен Вести.Соленость Азовского моря к 2026 достигла исторического максимума – 16 промилле. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на Южный научный центр РАН.

По данным ученых, с 2007 года средняя соленость моря выросла с 10-11 до 16 промилле, то есть на 60 процентов. Это рекорд за 150 лет наблюдений.

В настоящее время Азовское море вступило в затяжную фазу осолонения, чего не фиксировалось за все 150 лет инструментальных наблюдений… Уровень соли в Азовском море, которое исторически считается одним из самых пресных в мире, вырос на 60% за последние 19 лет говорится в публикации

Основная причина - сокращение пресноводного стока из реки Дон из-за уменьшения количества осадков.

Из-за осолонения изменилась и биота моря: теперь основу промысла составляют хамса, бычки и пиленгас, тогда как раньше здесь доминировали осетровые, лещ, сазан и тарань.

Азовское море – самое мелкое в мире, его средняя глубина не превышает 13,5 метра. После вхождения в состав России территорий Донбасса и Новороссии оно стало внутренним морем РФ. Ежегодный прирост солености составляет в среднем 0,25 промилле.