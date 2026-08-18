Москва18 авг Вести.Река Днестр столкнулась с рекордным за всю историю наблюдений дефицитом воды. По данным компании "Укргидроэнерго", приток в Днестровское водохранилище в августе снизился до 47 кубометров в секунду, что стало минимальным показателем с момента его создания.

В компании отметили, что водность рек бассейна Днестра в июле составляла лишь 10–40% от нормы, а на отдельных участках самого Днестра опускалась до 8–19%. Причинами называют слабое весеннее половодье и продолжительный дефицит осадков, сохраняющийся с апреля.

Согласно прогнозу "Укргидроэнерго", среднегодовой приток в Днестровское водохранилище в 2026 году может составить около 104 кубометров в секунду при норме стока в 274 кубометра. Жаркая погода и отсутствие достаточного количества осадков в августе могут привести к дальнейшему ухудшению ситуации.

За последние три месяца уровень воды в Днестровском водохранилище снизился почти на три метра. В компании объяснили это в том числе необходимостью поддерживать поступление воды в нижнее течение Днестра, несмотря на крайне низкий естественный приток.

От работы Днестровского гидроузла зависит водоснабжение территорий ниже по течению, в том числе ряда районов Молдавии. Наблюдения за водностью Днестра ведутся с 1895 года, а за водохранилищем — с момента его эксплуатации в 1985 году.

В "Укргидроэнерго" заявили, что Днестр в настоящее время вошел в период критического маловодия.