Уровень воды в Рейне опустился из-за засухи до рекордно низкой отметки

Уровень воды в Рейне обновил исторический минимум Уровень воды в Рейне опустился из-за засухи до рекордно низкой отметки

Москва25 сен Вести.На фоне засухи уровень воды в Рейне опустился до рекордно низкой отметки. Об этом сообщает агентство Reuters.

24 сентября в районе города Кауб показатель снизился до 2 см. К утру 25 сентября уровень воды поднялся до 5 см.

Предварительные результаты измерений указывают на исторический минимум за все время наблюдений за Рейном. Однако новый антирекорд должен пройти официальную проверку.

Фактическая глубина фарватера в районе Кауба в настоящее время составляет чуть более 1 метра.

Ранее сообщалось, что в ФРГ зафиксирован дефицит воды в размере 25 миллионов тонн.