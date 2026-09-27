В Молдавии указали, что Украина прекратила поддержку уровня воды в реке Днестр

Дно Днестра обнажилось из-за прекращения поддержки Украиной уровня воды В Молдавии указали, что Украина прекратила поддержку уровня воды в реке Днестр

Москва27 сен Вести.Украина приостановила поддержку установленного уровня воды в реке Днестр. Об этом заявил министр окружающей среды Молдавии Георгий Хаждер.

Он прокомментировал снижение сброса воды с Новоднестровского водохранилища с 60 до примерно 18 кубометров в секунду.

Все это время нам удавалось сохранять расход воды неизменным и защищать водоснабжение и экосистему [Днестра]. Какова ситуация сейчас: … был осуществлен переход в транзитный режим – плотина больше ничего не накапливает, и вся вода, поступающая из Карпат, идет напрямую в Республику написал Хаджер в своих социальных сетях

Экологи обеспокоены состоянием реки. В сети публикуются снимки обнажившегося дна, где видна еще живая рыба. Потенциальный ущерб биоразнообразию реки оценивается как огромный.

В августе река Днестр вошла в фазу критического обмеления. Дефицит воды в бассейне достиг рекордных значений.