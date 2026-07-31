Уровень воды в Ладоге снизился почти на метр Дрозденко предупредил судовладельцев о рисках из-за обмеления Ладоги

Москва31 июл Вести.Владельцам маломерных судов стоит быть особенно внимательными из-за снижения уровня воды в Ладожском озере – есть риск сесть на мель. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко.

По его данным, уровень воды в озере снизился почти на метр. Это связано с естественным гидрологическим циклом.

Для жителей и экосистемы угрозы нет. Но одно предостережение: владельцам маломерных судов сейчас стоит быть особенно внимательными – на мелководье легко сесть на мель написал глава региона

Дрозденко добавил, одной из причин спада уровня воды стали две малоснежные зимы подряд. С наступлением осени, когда сток по Неве уменьшится, уровень начнет постепенно возвращаться к норме.