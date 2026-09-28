В Молдавии ввели красный код опасности из-за обмеления Днестра В Молдавии объявлен красный код опасности из-за обмеления Днестра

Москва28 сен Вести.Государственная гидрометеорологическая служба Молдавии объявила на участке Днестра высший, красный код опасности из-за падения уровня воды до 15% от нормы.

Предупреждение действует на участке реки от села Наславча (Украина) до города Каменка (Приднестровье), сообщает служба.

При этом от города Дубоссары (Приднестровье) и ниже по течению Днестра действует оранжевый код, так как уровень воды на этом участке составляет 30% от нормы.

Между тем Украина приостановила поддержание установленного уровня воды в Днестре. Однако от работы Днестровского гидроузла зависит водоснабжение районов, расположенных ниже по течению, в том числе ряда районов Молдавии.

Наблюдения за наполнением Днестра водой ведут с 1895 года, а за наполняемостью Днестровского гидроузла - с 1985 года.

Компания "Укргидроэнерго" заявила, что Днестр вошел в стадию критического маловодия.