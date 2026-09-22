Роскосмос: запуск кораблей к МКС на ракетах "Союз-2.1б" будет продолжен

Роскосмос продолжит использовать ракеты "Союз-2.1б" для запуска кораблей к МКС Роскосмос: запуск кораблей к МКС на ракетах "Союз-2.1б" будет продолжен

Москва22 сен Вести.Роскосмос продолжит использование ракет-носителей "Союз-2.1б" для пилотируемых полетов к Международной космической станции, сообщила пресс-служба госкорпорации в своем канал в мессенджере MAX.

Ракету-носитель адаптировали под грузовые корабли "Прогресс", что позволит доставлять к МКС, а в будущем и к Российской орбитальной станции, больше полезного груза.

Использование ракет-носителей "Союз-2.1а" для запусков автоматических космических аппаратов, а также для пилотируемых полетов к МКС будет продолжено говорится в сообщении

Ранее Роскосмос сообщил о планах начать осенью 2026 года на Дальнем Востоке парашютные испытания нового многоразового пилотируемого корабля.