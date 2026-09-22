Москва22 сенВести.Роскосмос продолжит использование ракет-носителей "Союз-2.1б" для пилотируемых полетов к Международной космической станции, сообщила пресс-служба госкорпорации в своем канал в мессенджере MAX.
Ракету-носитель адаптировали под грузовые корабли "Прогресс", что позволит доставлять к МКС, а в будущем и к Российской орбитальной станции, больше полезного груза.
Использование ракет-носителей "Союз-2.1а" для запусков автоматических космических аппаратов, а также для пилотируемых полетов к МКС будет продолженоговорится в сообщении
Ранее Роскосмос сообщил о планах начать осенью 2026 года на Дальнем Востоке парашютные испытания нового многоразового пилотируемого корабля.