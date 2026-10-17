Частная компания "Геоскан" планирует запустить собственную ракету в 2031 году Частная компания РФ "Геоскан" запустит собственную ракету в 2031 году

Москва17 окт Вести.Частная российская компания "Геоскан" намерена запустить легкую ракету-носитель собственной разработки в 2031 году. Об этом заявил главный конструктор отдела космических ракетных комплексов ГК "Геоскан" Павел Пушкин.

По его словам, ракета будет оснащена двумя ступенями и жидкостными кислородно-керосиновыми двигателями.

2026 год — это концепция, идея, идеология проекта. Какое-то начальное проектирование, основное проектирование - 2027-2028 г., … в районе 2028-2029 г. — это огневые испытания одного из крупных агрегатов. И в районе 2031 года мы планируем пуск сказал Павел Пушкин на конференции "Открывая космос"

По его словам, "Геоскан" рассматривает ракету-носитель как целостную систему, в которой решения на этапе проектирования напрямую определяют возможности производства, испытаний, запуска и эксплуатации.

Компания также разрабатывает комплекс систем для подготовки и проведения запусков, среди которых производственная и испытательная базы, наземный комплекс, системы запуска и телеметрии, управления и эксплуатации.

"Геоскан" — российская группа технологических компаний, специализирующаяся на разработке и производстве беспилотных авиационных систем, малых космических аппаратов, а также на создании авионики, средств беспроводной связи и сенсоров для них. Компания была зарегистрирована в Санкт-Петербурге в 2011 году.