Москва17 окт Вести.Российская частная компания "Геоскан" анонсировала ракету-носитель сверхлегкого класса своей разработки на конференции "Открывая космос - 2026".

Ракета в основном ориентирована на спутники группы компаний "Геоскан", и требования малоразмерных космических аппаратов мы тоже учитываем пояснил главный конструктор отдела ракетных комплексов Павел Пушкин

Из характеристик, приведенных в презентации, следует, что масса носителя составит порядка 55 тонн при длине почти 26 метров и диаметре два метра. Ракета будет двухступенчатой, ее двигатель использует кислород и керосин, а на орбиту она сможет выводить около 900 кг полезной нагрузки.

В компании признают, что заявленные параметры, скорее всего, еще изменятся в ходе серийного выпуска и испытаний. Появление ракеты на старте в "Геоскане" ожидают к 2034 году.