Россия впервые показала новейший гранатомет РПГ-29М на выставке в Африке

Россия представила новейший гранатомет РПГ-29М на выставке в Африке Россия впервые показала новейший гранатомет РПГ-29М на выставке в Африке

Москва16 сен Вести.Россия впервые представила новый ручной облегченный противотанковый гранатомет РПГ-29М с повышенной дальностью огня, разработанный госкорпорацией "Ростех".

Презентация изделия прошла на международной выставке Africa Aerospace and Defence 2026 в рамках объединенной российской экспозиции "Рособоронэкспорта", пишет ТАСС.

Противотанковый гранатомет РПГ-29М – это глубокая модернизация РПГ-29. Изделие создавалось с учетом опыта реальных боевых действий.

Оружие получило улучшенную эргономику. Например, масса пускового устройства снижена в три раза. Кроме того, РПГ-29М получил всесуточный тепловизионный прицел с функцией системы управления огнем и расширенную номенклатуру применяемых выстрелов.