Москва16 сенВести.Россия впервые представила новый ручной облегченный противотанковый гранатомет РПГ-29М с повышенной дальностью огня, разработанный госкорпорацией "Ростех".
Презентация изделия прошла на международной выставке Africa Aerospace and Defence 2026 в рамках объединенной российской экспозиции "Рособоронэкспорта", пишет ТАСС.
Противотанковый гранатомет РПГ-29М – это глубокая модернизация РПГ-29. Изделие создавалось с учетом опыта реальных боевых действий.
Оружие получило улучшенную эргономику. Например, масса пускового устройства снижена в три раза. Кроме того, РПГ-29М получил всесуточный тепловизионный прицел с функцией системы управления огнем и расширенную номенклатуру применяемых выстрелов.