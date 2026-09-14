Москва14 сенВести.Российские специалисты выпустили новую винтовку для охотников, которая обладает такой высокой точностью, что позволяет издалека попасть "белке в глаз", сообщает Ростех в своем канале в Telegram со ссылкой на индустриального директора кластера вооружений Бекхана Оздоева.
Как отметил Оздоев, новый стрелковый комплекс предназначен для спортсменов и охоты, но им могут воспользоваться и военные, и спецслужбы.
Недавно наши специалисты выпустили новый стрелковый комплекс – винтовка плюс линейка мощных патронов к ней. Все полностью наше. …Позволяет стрелять, что называется, белке в глаз, в том числе на длинных дистанцияхсказал индустриальный директор кластера вооружений Ростеха
Он назвал комплекс "крутым" и сделанным "на уровне лучших зарубежных аналогов".
Ранее сообщалось, что в Ростехе создан мобильный комплекс против роя дронов.