Ростех создал новую винтовку, которой можно попасть "белке в глаз"

В России создана высокоточная винтовка, позволяющая попасть "белке в глаз" Ростех создал новую винтовку, которой можно попасть "белке в глаз"

Москва14 сен Вести.Российские специалисты выпустили новую винтовку для охотников, которая обладает такой высокой точностью, что позволяет издалека попасть "белке в глаз", сообщает Ростех в своем канале в Telegram со ссылкой на индустриального директора кластера вооружений Бекхана Оздоева.

Как отметил Оздоев, новый стрелковый комплекс предназначен для спортсменов и охоты, но им могут воспользоваться и военные, и спецслужбы.

Недавно наши специалисты выпустили новый стрелковый комплекс – винтовка плюс линейка мощных патронов к ней. Все полностью наше. …Позволяет стрелять, что называется, белке в глаз, в том числе на длинных дистанциях сказал индустриальный директор кластера вооружений Ростеха

Он назвал комплекс "крутым" и сделанным "на уровне лучших зарубежных аналогов".

Ранее сообщалось, что в Ростехе создан мобильный комплекс против роя дронов.