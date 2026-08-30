Полковник Бойко рассказал о работе с новым оружием в зоне СВО

Полковник Бойко рассказал о применении нового оружия в зоне СВО Полковник Бойко рассказал о работе с новым оружием в зоне СВО

Москва30 авг Вести.Военнослужащие 238-й артиллерийской бригады начали применять в зоне специальной военной операции (СВО) новое оружие с увеличенной дальностью. Об этом в комментарии Владимиру Соловьёву рассказал гвардии полковник командир артиллерийской бригады Антон Бойко, сообщает ИС "Вести".

Работали барражирующим боеприпасом "КУБ-2" концерна "Калашников". Вот буквально недавно отработали неплохой боеприпас, и что очень хорошо, представители промышленности реагируют в режиме онлайн, по всем моментам сразу идет доработка. Из нового артиллерийского вооружения "Гиацинтом-К" работаем. Частенько партии новых снарядов поступают, отстреливаем… с увеличенной дальностью сказал полковник

Ранее замминистра обороны России Юнус-Бек Евкуров заявил, что российские военнослужащие применяют FPV-перехватчики для уничтожения беспилотников со скоростью более 200 км/ч.