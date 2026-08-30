Полковник Бойко заявил, что в современной войне нет одного оружия победы Полковник Бойко: СВО показала, что в современной войне нет одного оружия победы

Москва30 авг Вести.Специальная военная операция (СВО) показала, что в современной войне нет одного оружия победы. Об этом в комментарии Владимиру Соловьёву заявил гвардии полковник командир артиллерийской бригады Антон Бойко, сообщает ИС "Вести".

Специальная военная операция, весь ее период, показывает то, что сейчас в современной войне нет одного оружия победы … Огневое поражение – это комплексная история, в любом случае. Здесь нужно применять все. И беспилотники, нанося удары по точечным целям, которые не сильно укрепленные, потому что … пока на данном этапе развития это все ограничивается весом боевой части, которую беспилотник может поднять. Артиллерия все-таки наносит более мощное огневое поражение. Но опять же, если не выбивать беспилотниками, например, пункты управления беспилотников противника, то будет воздействие по артиллерийским орудиям, по позициям, по средствам подвоза боеприпасов к артиллерии. Соответственно, страдает вся система огневого поражения. Поэтому здесь однозначно должно быть комплексное поражение сказал он

Ранее Антон Бойко заявил, что военнослужащие 238-й артиллерийской бригады начали применять в зоне специальной военной операции новое оружие с увеличенной дальностью.