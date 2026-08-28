Евкуров: армия РФ применяет FPV-перехватчики со скоростью более 200 км/ч

В Минобороны РФ рассказали о применении скоростных FPV-перехватчиков Евкуров: армия РФ применяет FPV-перехватчики со скоростью более 200 км/ч

Москва28 авг Вести.Российские военнослужащие применяют FPV-перехватчики для уничтожения беспилотников со скоростью более 200 км/ч, сообщил замминистра обороны России Юнус-Бек Евкуров на видео, предоставленном Минобороны РФ.

Евкуров проверил организацию боевой подготовки на полигоне в Нижегородской области. В ходе тактико-специального занятия военнослужащие отработали действия расчетов беспилотных систем, мобильных огневых групп (МОГ) и штурмовых подразделений.

Мы готовим и довольно успешно сегодня применяем подразделения по FPV-перехватчикам, то есть пользуемся FPV-перехватчиками на скоростях от 200 км и далее сказал Евкуров

По словам замминистра, подготовка мобильных огневых групп корректируется с учетом характеристик средств воздушного нападения противника.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов рассказал, что технические характеристики реактивного беспилотника "Герань-5" позволяют ВС РФ бить по труднодосягаемым объектам ВПК Украины, что приводит противника в ужас.