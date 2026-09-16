"Рособоронэкспорт" готовит к запуску более 20 проектов в Африке "Рособоронэкспорт" реализует в Африке более 20 оружейных проектов

Москва16 сен Вести."Рособоронэкспорт" (входит в Ростех) реализует и готовит к запуску в странах Африки более 20 совместных проектов в сфере обслуживания и ремонта вооружений и военной техники, а также локализации производства. Об этом сообщил генеральный директор компании Александр Михеев.

По его словам, проекты охватывают продукцию для сухопутных войск, военно-морского флота, военно-воздушных сил и подразделений противовоздушной обороны. Компания представит российские образцы вооружения на международной выставке Africa Aerospace and Defence 2026, которая пройдет с 16 по 20 сентября на базе ВВС Waterkloof в Претории.

Сегодня реализуем и готовим к запуску более 20 проектов по обслуживанию и ремонту, локализации производства продукции для сухопутных войск, военно-морского флота, ВВС и ПВО приводит слова Александра Михеева пресс-служба компании

Впервые в Африке будет представлен модернизированный гранатомет РПГ-29М, при создании которого учитывался опыт современных боевых действий. Среди особенностей компания отмечает снижение массы пускового устройства, тепловизионный прицел с функцией управления огнем и расширенную номенклатуру выстрелов.

Также "Рособоронэкспорт" покажет скоростной транспортно-десантный катер БК-16Э, предназначенный для применения в прибрежной зоне. Он может использоваться для управления, огневой поддержки, поисково-спасательных и санитарных задач. В зависимости от комплектации катер способен нести пулеметы, гранатометы и дистанционно управляемые боевые модули.