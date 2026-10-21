Ростех заявил о развитии направления дронов с характеристиками крылатых ракет

Ростех в следующем году покажет дроны быстрее, чем "Дань-Т" Ростех заявил о развитии направления дронов с характеристиками крылатых ракет

Москва21 окт Вести.Госкорпорация "Ростех" занимается разработкой ряда проектов в области беспилотников, имеющих характеристики крылатых ракет. Об этом сообщил представитель компании.

Отмечается, что презентация изделий может пройти в следующем году. По словам представителя Ростеха, в каждом новом дроне используются технологии искусственного интеллекта.

Грань между дроном и крылатой ракетой стирается с развитием технологий. "Дань-Т" – уже полноценная крылатая ракета по своим характеристикам. Госкорпорация "Ростех" развивает это направление, есть несколько других подобных проектов рассказал он в видео, опубликованном Ростехом

Представитель компании указал, что дальность полета, скорость и степень оснащенности технологиями в следующих изделиях будут значительно выше.

Ранее сообщалось, что Ростех нарастил выпуск снарядов "Краснополь", способных поразить цель за десятки километров.