Москва16 ноя Вести.Российские барражирующие боеприпасы "КУБ-2" позволяют наносить противнику не только военный, но и экономический ущерб. Об этом говорится в сообщении госкорпорации "Ростех" в Telegram-канале.

Как пояснили в компании, стоимость ракет ПВО, используемых для перехвата таких аппаратов, значительно превышает цену самих дронов. В результате даже успешное уничтожение беспилотника может оказаться финансово невыгодным для обороняющейся стороны.

Это все равно что пытаться сбить комара из зенитки. Каждый такой перехват – это прямой финансовый убыток для обороняющейся стороны. Ну а если дрон прорывается и уничтожает расчет ПТРК или бронеавтомобиль, мы получаем хрестоматийный обмен "пешки на ферзя" говорится в публикации

В Ростехе подчеркнули, что эффективность применения барражирующих боеприпасов "КУБ-2" составляет 95%.

Дрон разработан концерном "Калашников". В Ростехе отметили, что российские бойцы применяют его в зоне СВО для поражения различных целей, включая минометные расчеты и небольшие плавсредства.

Кроме того, аппарат нередко используется совместно с легкими разведывательными беспилотниками, в частности со "Скатом".

Ранее Ростех анонсировал новые проекты в области БПЛА, которые планируют представить в 2027 году. В том числе будет разработан дрон, превышающий по скоростным показателям "Дань-Т".