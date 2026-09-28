В Ростехе рассказали о преимуществах "Торнадо-С" перед HIMARS Ростех: снаряды "Торнадо-С" стабильно прорывают эшелонированную ПВО противника

Москва28 сен Вести.Управляемые реактивные снаряды системы залпового огня "Торнадо-С" способны стабильно преодолевать эшелонированную противовоздушную оборону противника. Об этом сообщили в госкорпорации "Ростех".

Управляемые реактивные снаряды "Торнадо-С" стабильно демонстрируют способность прорывать эшелоны противовоздушной обороны противника. За счет новой системы управления огнем отечественная боевая машина может оперативно наносить удары и менять позицию, не дожидаясь ответного вражеского огня отметили в госкорпорации

В Ростехе также заявили, что "Торнадо-С" превосходит американскую систему HIMARS в артиллерийских дуэлях. В госкорпорации связали это с более крупным калибром и большей энергетикой ракеты.

"Торнадо-С" переигрывает американский HIMARS за счет решающего преимущества - более крупного калибра и, как следствие, ракеты с гораздо большей энергетикой пояснили в Ростехе

РСЗО "Торнадо-С" оборудована автоматизированной системой управления огнем и навигационной аппаратурой. Дальность стрельбы управляемыми снарядами достигает 120 км. Система позволяет наносить высокоточные удары по заглубленным объектам как на линии боевого соприкосновения, так и в глубине обороны.

Ранее в Ростехе отметили эффективность самолета Як-130М против ударных БПЛА.