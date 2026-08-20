Ростех: к каждому боеприпасу "Торнадо-С" и "Сармы" можно ввести полетное задание

Ростех сообщил о новых возможностях РСЗО "Торнадо-С" и "Сарма" Ростех: к каждому боеприпасу "Торнадо-С" и "Сармы" можно ввести полетное задание

Москва20 авг Вести.Для каждого управляемого боеприпаса реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Торнадо-С" и "Сарма" предусмотрена возможность ввода индивидуального полетного задания. Об этом сообщили в госкорпорации "Ростех".

По данным ГК, за ввод заданий отвечает автоматизированная система управления наведением и огнем. Такая возможность позволяет применять РСЗО для поражения точечных целей и повышает эффективность использования боеприпасов.

В "Торнадо-С" предусмотрена возможность введения индивидуального полетного задания для каждого управляемого снаряда... Такими же свойствами обладает и новая колесная система – "Сарма" говорится в сообщении

В Ростехе также отметили, что мощность боевой части в сочетании с высокой точностью позволяет поражать объекты на значительном расстоянии, в том числе укрепленные, при минимальном расходе боеприпасов.

"Торнадо-С" предназначена для поражения техники, скоплений личного состава, артиллерийских и ракетных подразделений, пунктов управления, средств ПВО и других целей.

"Сарма" является более легкой колесной версией "Торнадо-С". Она использует боеприпасы калибра 300 мм, при этом пусковая установка имеет меньше направляющих. Заявленная дальность стрельбы достигает 100 км.

Ранее командир расчета в составе 232-й реактивной артиллерийской бригады группировки войск "Центр" Максим Пахомов сообщил о технических характеристиках и специфике эксплуатации РСЗО "Торнадо-С", а гвардии полковник, командир 232-й гвардейской реактивной артиллерийской бригады Денис Могилевец рассказал о преимуществе установки.