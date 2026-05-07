Чемезов рассказал, сколько нужно готовить к стрельбе систему "Сарма" Чемезов: поставки новейшей РСЗО "Сарма" в войска начались в 2025 году

Москва7 мая Вести.Новейшая российская реактивная система залпового огня (РСЗО) "Сарма" начала поступать в армию РФ в 2025 году. Об этом заявил глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов. Он также добавил, что боевой машине необходимо всего три минуты, чтобы подготовиться к стрельбе.

Во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным он отметил, что "Сарму" начали поставлять в войска в 2025 году. Главными преимуществами системы стали мобильность, огневая мощь и защищенность экипажа благодаря бронированной кабине.

Требуется всего три минуты, чтобы выйти и подготовиться к стрельбе, и три минуты тоже, [чтобы] уйти с позиции. Это очень мобильно. Для полного залпа необходимо всего 18 секунд подчеркнул Чемезов

Глава госкорпорации также поделился, что Ростех выполняет гособоронзаказ на 99,5%. По словам Чемезова, компания старается делать все возможное, чтобы приблизить победу России.