Москва17 ноя Вести.Обновление программного обеспечения позволило менять характеристики и сценарии применения дронов. Об этом рассказал главный конструктор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин.

В беседе с РИА Новости он отметил, что раньше инженерам приходилось закладывать функции в каждую деталь оружия еще при проектировании, а теперь возможности устройства можно менять уже после сборки.

Прошивка, обновление, как на телефоне, и это произвело революцию. Мы сейчас наблюдаем революцию дронов именно из-за этого, то, чего раньше не было. Война по подписке, что называется сказал Кузякин

Он пояснил, что новый подход дает возможность менять режимы полета и сценарии без значительной переделки самого изделия.

Ранее Ростех представил восемь новых моделей компактных электродвигателей для дронов и роботов. Двигатели разработаны по бесколлекторной технологии, благодаря которой в конструкции отсутствуют трущиеся элементы, что позволяет снизить износ оборудования.