Военный эксперт рассказал о применении магнитометра при разработке новых дронов Эксперт Кнутов: работающие от магнитного поля дроны РФ полностью защищены от РЭБ

Москва3 ноя Вести.Новый тип российских беспилотных летательных аппаратов, использующих магнитометр для ориентации в пространстве, полностью защищен от средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) противника. Подробностями с ИС "Вести" поделился военный эксперт Юрий Кнутов.

По его словам, благодаря магнитометру оператор БПЛА может проложить маршрут, используя карты магнитных полей Земли.

Молодой человек рассматривает дрон и говорит о магнитометре… Здесь вообще принцип магнитного поля, то есть существует карта магнитных полей. Это очень достаточно серьезная вещь. И вот этот прибор определяет изменение магнитного поля, и таким образом можно проложить маршрут, и никакой РЭБ действовать не будет. Вообще РЭБ в данном случае бесполезен. И эта новая наша разработка, соответственно, как раз и говорит об уровне технологических решений: просто, элегантно, дешево и суперэффективно рассказал Кнутов

Ранее сообщалось, что концерн "Калашников" впервые показал на полигоне работу противодронного комплекса "Калитка-КА". Комплекс представляет собой турель, оснащенную системой самонаведения, двумя камерами, дальномером, а при необходимости и тепловизором. В качестве вооружения "Калитка" использует пулемет Калашникова танковый (ПКТ).