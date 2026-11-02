Умную турель "Калитка" показали в условиях, близких к боевым "Калашников" испытал на полигоне противодронную турель "Калитка"

Москва2 ноя Вести.Концерн "Калашников" впервые показал на полигоне работу противодронного комплекса "Калитка-КА", сообщает агентство ТАСС.

Комплекс представляет собой турель, оснащенную системой самонаведения, двумя камерами, дальномером, а при необходимости и тепловизором. В качестве вооружения "Калитка" использует пулемет Калашникова ПКТ, калибра 7,62х45 миллиметра.

На полигоне специалисты концерна показали, как "Калитка" сбивает разные типы целей – FPV-дрон и беспилотник самолетного типа. Журналисты добавляют, что летательные аппараты были уничтожены на дистанции в 150 метров, причем комплексу потребовались всего несколько коротких очередей.

Также в рамках испытаний были продемонстрированы тактическая опора для пулемета Калашникова, разработанная специально для стрельбы по БПЛА, и многопульные патроны 5,45х39 миллиметров для автоматов АК-12 – они также применяются для уничтожения беспилотников.