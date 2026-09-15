Москва15 сенВести.Коммерческий директор дивизиона противодействия БПЛА концерна "Калашников" Александр Павлов в интервью ИС "Вести" рассказал об особой эффективности комплекса противовоздушной обороны (ПВО) "Зверобой".
Концерн "Калашников" в рамках IV Всероссийского оружейного форума впервые показал свою новинку - уникальный комплекс ПВО "Зверобой", который предназначен для защиты военных и промышленных объектов. Оружием "Зверобоя" являются высокоскоростные fpv-дроны "Кракены".
Умеют перехватывать БПЛА "Лелека", "Лютый", "Бобер", Hornet… В умелых руках [эффективность] 10 из 10, [сбивает] 100%рассказал Павлов
"Зверобои" оснащены тепловизорами, поэтому оператор видит все, что происходит на поле боя. Комплекс можно разместить на базе обычного пикапа, что значительно упрощает его переброску и маскировку. Концерн Калашников уже начинает серийное производство ПВО.