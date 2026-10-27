Минобороны РФ сообщило о применении "Совенка" для борьбы с ударными дронами ВСУ

Бойцы "Центра" применили прибор "Совенок" для уничтожения ударных дронов ВСУ Минобороны РФ сообщило о применении "Совенка" для борьбы с ударными дронами ВСУ

Москва27 окт Вести.Бойцы группировки войск "Центр" на Днепропетровском направлении использовали обзорно-наблюдательный прибор "Совенок" для ликвидации ударных беспилотников ВСУ. Благодаря прибору удалось своевременно обнаружить приближение украинских дронов, сообщили в Минобороны России.

В ночное время суток, когда активность вражеской беспилотной авиации возрастает, военнослужащие МОГ (мобильной огневой группы. — прим. ред. ) задействовали всепогодный обзорно-наблюдательный прибор "Совенок". Данное устройство позволяет вести наблюдение за местностью и воздушным пространством в условиях нулевой видимости говорится в сообщении

Конструкция "Совенка" совмещает в себе тепловизор, камеру высокого разрешения, а также платформу с системой стабилизации, обеспечивающую четкое изображение в движении. Применяя его, операторам мобильной группы удалось вовремя обнаружить и уничтожить приближение вражеских ударных дронов самолетного типа.

Ранее в России разработали многопульный антидроновый патрон "Матрешка", который предназначен для борьбы с беспилотниками с помощью штатного стрелкового оружия.