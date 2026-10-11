Москва11 окт Вести.В распоряжении военнослужащих из расчетов беспилотных систем Вооруженных сил Украины (ВСУ) появилась ночная модификация беспилотника Hornet, сообщил командир стрелкового взвода группировки войск "Центр" Вооруженных сил России (ВС РФ) Павел Лазанов.

Фрагмент видео Минобороны РФ опубликовало ТАСС.

Не так давно было зафиксировано применение ночного Hornet. Не сказать, что в массовый поток это поставлено, как дневные, но, тем не менее, встречается рассказал офицер

Лазанов отметил, что электродвигатель БПЛА Hornet уязвим в условиях дождливой погоды, и во избежание замыкания украинские формирования стараются применять эту модификацию в условиях отсутствия осадков.

Бойцы расчетов мобильных огневых групп "Центра" уничтожили несколько десятков БПЛА Hornet, а также тяжелых ударных дронов FP-2, отмечается в комментарии к видео оборонного ведомства.

В конце сентября стало известно, что вооруженные формирования киевского режима значительно сократили применение беспилотников Hornet.