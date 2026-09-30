Москва30 сен Вести.Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) за последние месяцы значительно уменьшили использование беспилотников американского производства Hornet, которые часто применяли с весны 2026 года. Об этом РИА Новости рассказал военнослужащий группировки войск "Центр" с позывным Лада.

Лада, занимающий должность помощника начальника штаба по противодействию БПЛА зенитного дивизиона 61-й гвардейской бригады морской пехоты, уточнил: если ранее в зоне ответственности его подразделения за сутки фиксировали до 15 таких беспилотных летательных аппаратов, то теперь их количество кратно снизилось.

Hornet стало за последние даже два месяца гораздо меньше. Раньше их спокойно в день могло 15 штук пролететь. За последние месяцы их количество кратно сократилось, там, вплоть до десятикратного сокращения временами, что их вообще практически можем не видеть рассказал Лада

По мнению военнослужащего, снижение интенсивности применения БПЛА Hornet может объясняться несколькими факторами: результатами их боевого использования, возможным переходом на новую модификацию дрона, а также успешной работой российской системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Лада отметил, что Hornet обычно следует по заранее проложенному маршруту, в том числе, вдоль автодорог, что упрощает его выявление и перехват. Собеседник агентства подчеркнул, что большинство таких беспилотников в зоне ответственности его подразделения удавалось уничтожать.

7 сентября формирования Вооруженных сил Украины (ВСУ) использовали дроны Hornet при атаке на Киевский район Донецка, в результате которой пострадали четыре человека.