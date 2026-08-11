Над ДНР сбит экспериментальный украинский дрон В ДНР изучают экспериментальный ударный беспилотник ВСУ

Москва11 авг Вести.Ударный экспериментальный украинский дрон сбит над территорией Донецкой народной республики (ДНР). Взрывотехники УФСБ обезвредили его боеголовку.

БПЛА будет передан для проведения исследования, сообщает в Telegram-канале штаб региональной обороны.

Сбитый сводными мобильными огневыми группами (МОГ) украинский экспериментальный дрон с осколочно-фугасной боевой частью. По характеристикам беспилотник является уменьшенной версией ударного БПЛА FP-2 отмечается в сообщении штаба

FP-2 - этот беспилотный летательный аппарат самолетного типа средней дальности, который разработала компания Fire Point. Для какой задачи предназначалась экспериментальная уменьшенная модификация БПЛА, пока не уточняется.

За минувшие сутки система защиты неба "Купол Донбасса" нейтрализовала 12 украинских беспилотников. За 12 часов вечернего, ночного и утреннего времени над российской территорией средства ПВО нейтрализовали почти четыре сотни БПЛА ВСУ.