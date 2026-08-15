Москва15 авг Вести.Противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) "Корнет" в ночное время с помощью термобарического боеприпаса уничтожил огневую точку ВСУ. Об этом рассказали в Минобороны РФ, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что бойцы ВС РФ за три минуты привели "Корнет" в боевое положение и поразили огневую точку украинских боевиков, которая располагалась на расстоянии девяти километров.

Расчет ПТРК "Корнет" гвардейской артиллерийской бригады группировки войск "Запад" в ночное время уничтожил укрепленную огневую точку подразделения ВСУ в зоне проведения СВО на краснолиманском направлении говорится в сообщении

В июле в пресс-службе госкорпорации "Ростех" рассказали, что холдинг "Высокоточные комплексы" передал ВС РФ очередную партию выносных пусковых установок и ракет комплекса "Корнет".

Комплекс широко применяется в войсках для поражения бронетехники, укрепленных объектов и других целей, для него разработан пульт дистанционного управления.