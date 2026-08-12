Минобороны: ВС РФ за сутки уничтожили катер ВМС Украины и поразили аэродром

ВС РФ уничтожили патрульный катер ВМС Украины и поразили аэродром Минобороны: ВС РФ за сутки уничтожили катер ВМС Украины и поразили аэродром

Москва12 авг Вести.Вооруженные силы России за сутки уничтожили патрульный катер Военно-морских сил Украины и поразили военные аэродромы ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, удары наносились оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией. Также были поражены объекты инфраструктуры и пункты дислокации украинских формирований.

Кроме того, российские военные поразили объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, которые используются ВСУ, а также склады с беспилотниками и комплектующими к ним.

По данным Минобороны, пункты временной дислокации украинских боевиков и иностранных наемников были поражены в 159 районах.

Кроме того, в МО РФ сообщили об освобождении населенного пункта Водяное в Харьковской области. Населенный пункт под контроль взяла группировка ВС РФ "Север".