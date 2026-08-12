МО: ВС РФ уничтожили патрульный катер ВСУ и ударили по военным аэродромам

ВС РФ поразили украинские военные аэродромы МО: ВС РФ уничтожили патрульный катер ВСУ и ударили по военным аэродромам

Москва12 авг Вести.Вооруженные силы России в течение суток уничтожили украинский патрульный катер, а также поразили военные аэродромы. Об этом сообщили в российском министерстве обороны.

По данным ведомства, удары наносились среди прочего оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами и артиллерией.

Уничтожен патрульный катер Военно-морских сил Украины, нанесено поражение военным аэродромам, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ говорится в сводке

Кроме того, российские войска поразили места хранения ударных дронов и комплектующих к ним, а также ударили по пунктам временной дислокации Вооруженных сил Украины и иностранных наемников.

По данным ведомства, потери украинских войск в течение суток в зоне специальной военной операции составили около 1345 военнослужащих.