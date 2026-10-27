Москва27 окт Вести.Многопульные антидроновые патроны "Матрешка" готовы к массовому производству. Боеприпасы предназначены для борьбы с беспилотниками с помощью штатного стрелкового оружия — автоматов Калашникова. Об этом со ссылкой на Центр беспилотных систем и технологий (ЦБСТ) сообщает газета "Известия".

"Матрешка" состоит из трех скрепленных между собой конусообразных пуль, каждая из которых после вылета из ствола автомата распадается на три поражающих элемента. На расстоянии 25 метров элементы разлетаются на 12–15 сантиметров друг от друга, а на дистанции 100 метров — уже на 25–30 сантиметров.

Патрон разработан компанией НПП при поддержке эксперта по вооружениям Алексея Васильева и других специалистов говорится в публикации

По словам экспертов, опрошенных "Известиями", обычной автоматной пулей попасть в беспилотник очень сложно даже с соответствующей стрелковой подготовкой, тут нередко идет речь об удаче. Новая пуля, образуя поле из поражающих элементов, должна увеличить точность стрельбы.

Во-вторых, солдату больше не нужно носить и привыкать к использованию еще одной стрелковой системы, например, того же дробовика. Теперь в разгрузке у бойца будут находиться несколько магазинов, снаряженных "Матрешками". При появлении БПЛА пехотинцу не придется впопыхах сдергивать с себя охотничье ружье. Достаточно заранее вставить в автомат магазин с антидроновыми патронами и при приближении опасности открыть огонь.

При этом военные эксперты отмечают, что окончательно эффективность боеприпаса станет ясна после их массового применения в боях.