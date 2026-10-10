Многоразовый реактивный дрон-перехватчик "Гадюка" сбивает до 20 БПЛА за вылет

В России представили многоразовый перехватчик дронов "Гадюка" Многоразовый реактивный дрон-перехватчик "Гадюка" сбивает до 20 БПЛА за вылет

Москва10 окт Вести.Многоразовый реактивный перехватчик ДФ-3 "Гадюка" может развивать скорость до 850 км/ч и ликвидировать до 20 беспилотников за один вылет. Об этом РИА Новости рассказал генеральный директор компании "ДОФА-Тек" Марат Дрофа на "Дрон-конгрессе 2026" в Санкт-Петербурге.

В отличие от одноразового дрона "Росчерк", новая модель не будет таранить цели, а сможет отражать атаки групп беспилотников.

Наш следующий проект – многоразовый реактивный перехватчик ДФ-3 "Гадюка". В отличие от одноразового дрона "Росчерк", он не таранит цель, а за один вылет отражает атакующую волну из 15-20 беспилотников сказал он

Технический директор компании Виталий Добровольский пояснил, что после поражения целей "Гадюка" сможет возвращаться на аэродром, дозаправляться, пополнять боекомплект и готовиться к следующему вылету.

При этом проект пока находится на стадии технической разработки, отметил Добровольский.

Ранее на "Дрон-конгрессе" рассказали о новой версии антидрона "Архангел-3". Руководитель проекта "Архангел" Михаил Филиппов отметил, что с ее помощью поражают около 90% украинских беспилотников.