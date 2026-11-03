Москва3 нояВести."Калашников" представил свою концепцию защиты различных объектов от атак беспилотников, сообщает пресс-служба концерна.
Система включает зенитный ракетный комплекс, дроны-перехватчики, автоматизированные пулеметные установки и мобильные огневые группы. Они должны действовать на рубежах от 100 м до 11 км, получая данные о воздушной обстановке через единую систему управленияговорится в сообщении
2 ноября были проведены практические испытания, на которых лучше всего проявила себя автоматизированная установка "Калитка-КА", поразившая две воздушные мишени. Связать средства защиты в единый контур должна система "Узор-К".
"Калитка-КА" представляет собой дистанционно управляемую установку с пулеметом ПКТ 7,62 мм и блоком обнаружения целей.
Система "Узор-К" собирает данные радиолокаторов и подключенных комплексов и обрабатывает их при помощи ИИ.