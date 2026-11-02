Москва2 нояВести."Калашников" уже внедрил технологию искусственного интеллекта во многие свои изделия. Она появится даже в автомате, заявил глава концерна Алан Лушников.
По его словам, ИИ уже используется в системе управления автоматизированными средствами и для обработки данных.
Поэтому эта технология, которая уже пришла на вооружение, уже с нами... Не скажу, что пока во всех [изделиях], в автомате его пока нет, но будетсказал глава "Калашникова", которого цитирует ТАСС
Ранее Лушников рассказывал, что автомат АК-12 2023 года выпуска, прошедший три модификации, стал самым востребованным в зоне СВО оружием.