Лушников: технология ИИ уже есть во многих изделиях и будет и в автомате

Лушников пообещал, что технология ИИ будет даже в автомате Лушников: технология ИИ уже есть во многих изделиях и будет и в автомате

Москва2 ноя Вести."Калашников" уже внедрил технологию искусственного интеллекта во многие свои изделия. Она появится даже в автомате, заявил глава концерна Алан Лушников.

По его словам, ИИ уже используется в системе управления автоматизированными средствами и для обработки данных.

Поэтому эта технология, которая уже пришла на вооружение, уже с нами... Не скажу, что пока во всех [изделиях], в автомате его пока нет, но будет сказал глава "Калашникова", которого цитирует ТАСС

Ранее Лушников рассказывал, что автомат АК-12 2023 года выпуска, прошедший три модификации, стал самым востребованным в зоне СВО оружием.