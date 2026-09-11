Москва11 сен Вести.Полностью локализованный автомат АК-203 прошел заводские испытания в Индии, заявил гендиректор концерна "Калашников" Алан Лушников в эфире федерального телевидения.

В ответ на вопрос, стреляет ли этот вариант так же, как российский, гендиректор концерна подчеркнул, что все выпускаемое "Калашниковым" изготовлено "так, как должно быть".

Мы сделали на 100% индийский АК-203​​​. Сейчас он прошел заводские испытания и уходит в армию на войсковую апробацию заявил Лушников

Ранее Лушников заявил, что АК-12 образца 2023 года стал самым востребованным оружием в зоне специальной военной операции. Он отметил, что автомат прошел три модификации и поставляется в зону СВО в больших количествах.